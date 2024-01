Nach frei schwachen Handelstagen haben die Bullen sich am Donnerstag von ihrer starken Seite gezeigt. Sowohl in den USA als auch Deutschland und China stiegen die wichtigsten Indizes deutlich. Finanztreff.de blickt auf den Handelstag zurück und beleuchtet die wichtigsten Entwicklungen des heutigen Handelstags. Nach drei Verlusttagen erholte sich der DAX mit einem Plus von 0,83 Prozent auf 16.567,35 ...

