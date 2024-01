Uran-Aktie vor Kurs-Explosion: Mega-Deal macht diese Uran-Aktie zum heißesten Geheim-Tipp! Aktie startet durch! Sofort Kaufen!

Anzeige / Werbung

Wissen Sie welcher Sektor neben dem Tech-Sektor in den vergangenen Monaten die besten Renditen eingefahren hat? Der der Uran-Sektor. Und diese Gewinne sind gegenüber den Tech-Werten nachhaltig.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Uran-Branche erlebt gerade einen regelrechten Boom! Deshalb sollten Investoren, die richtige Gewinne machen wollen, jetzt hellwach und schnell sein! Uran ist zweifellos der entscheidende Rohstoff im Energiesektor. Die bisherigen Uran-Preissteigerungen, 100 % auf Jahressicht, sind lediglich der sogenannte "Tropfen auf den heißen Stein"! Vor allem, da die Anfangsgewinne nur die wenigsten Investoren mitbekommen haben. Allerdings werden immer mehr Investoren auf den Sektor aufmerksam, was für den vergleichsweise kleinen Uranmarkt massives "Upside'-Potenzial bedeutet!

Am besten eignet sich ein kurzer Blick in die Vergangenheit, um sich das immense Potenzial vor Augen zu führen. Von rund 23,- USD je Pfund im Jahr 2019 begann der Uranpreis das Jahr 2023 bereits bei fast 40,- USD je Pfund. In den ersten vier Monaten desselben Jahres ging es weiter aufwärts, auf fast 65,- USD pro Pfund. Danach setzte eine kleine und verdiente mehrmonatige Konsolidierungsphase ein, bevor es Mittlerweile über 100,- USD pro Pfund ging.

Quelle: Finanzen.net

Von hier aus kann es jetzt spielend auf das Allzeithoch bei etwa 140,- USD pro Pfund gehen, das zuletzt im Jahr 2007 erreicht wurde. Kleine Rücksetzer sind als willkommene Kaufkurse, da wir von noch deutlich höheren Uranpreisen ausgehen.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Uranpreise weiter in die Höhe treiben wird, ist das massive Angebotsdefizit. Jährlich, so diverse Informationsquellen, werden etwa 125 Millionen Pfund Uran aus dem Primärbergbau gewonnen, die um 25 Millionen Pfund aus Sekundärquellen ergänzt werden. Wir denken, dass die Belieferung aus den Sekundervorräten allerdings deutlich niedriger ausfallen werden.

Der weltweite Bedarf hingegen liegt schon jetzt bei etwa 180 Millionen Pfund pro Jahr! Demnach fehlenschon jetzt mindestens 30 Millionen Pfund Uran, Tendenz stark steigend.

Die Angebotsseite dünn sich immer weiter aus, während die Nachfrage kontinuierlich steigt, insbesondere aus Asien. China plant den Bau von mehr als 150 neuen Reaktoren in den nächsten 15 Jahren, und auch alte Industrienationen wie Japan setzen wieder verstärkt auf Kernenergie. Sogar die EU bezeichnet Atomkraft mittlerweile als "grüne Energie"!

Schätzungen zufolge könnte die Uran-Nachfrage allein bis zum kommenden Jahr (2025) schon um 25 % steigen. Von besonderer Bedeutung werden dabei kleine modulare Reaktoren sein, die in der Energieerzeugung immer mehr Bedeutung gewinnen.

In diesem vielversprechenden Umfeld sticht ein Unternehmen ganz besonders hervor, nämlich ATHA Energy (WKN: A3DP94). Diese Firma positionierte sich sehr erfolgreich im traditionsreichsten Uran-Abbaugebiet in Kanada: dem "Athabasca Basin'.

ATHA Energy - IHRE-Gewinnchance 2024 im Uranmarkt!

ATHA Energy (WKN: A3DP94) ist nicht nur irgendein Unternehmen, es ist vielmehr der aufstrebende Rockstar im globalen Uransektor damit Ihre "First Class'-Eintrittskarte in den gestarteten Uran-Bullenmarkt. Seien Sie an Bord, bevor die große Party beginnt! Die Kombination aus exklusivem Landportfolio, strategischen Beteiligungen, Fusionen und Übernahmen macht dieses Unternehmen zu einem absoluten Anleger-Traum, zumindest für die, die auf der Suche nach hohen Uran-Gewinnen sind.

Wahnsinnig großes Landportfolio im absoluten Uran-"Hotspot'!

ATHA Energy (WKN: A3DP94) sitzt buchstäblich auf einem gigantischen Schatz in Form eines MEGA-Landpaket im kanadischen "Athabasca Basin', dem globalen Uran-"Hotspot', dessen Gehalte häufig um den Faktor 10 höher sind als der globale Durchschnitt!

Quelle: ATHA Energy

Mit unglaublichen 2,87 Millionen Hektar (28.700 Quadratkilometer) Land hat das Unternehmen hier nicht nur die besten Plätze, sondern auch exklusive Eintrittskarten zu den hochgradigsten Uranvorkommen der Welt!

Fusionen und Übernahmen sorgen für dynamisches Wachstum!

Erst Ende 2023 sorgte ATHA Energy (WKN: A3DP94) für richtig Furore am Uran-Markt, als man den "MERGER' mit Latitude Uranium und 92 Energy präsentierte! Fusionen, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellten!

Spätestens seit diesen Fusionen ist ATHA (WKN: A3DP94) nicht nur irgendein Player, sondern DAS "VIP-Unternehmen' mit einigen der besten Uranprojekte der Welt. Durch die Fusion schraubte ATHA Energy seine Pro-Forma-Marktkapitalisierung um gut 115 % nach oben, auf etwa 282 Mio. CAD! Das Gute: Im Aktienkurs ist diese MEGA-Fusion noch nicht eingepreist!

Noch weitere wertvolle Beteiligungen, die jetzt schnell ins Geld wachsen!

Die 10 % Beteiligung, die ATHA Energy (WKN: A3DP94) an den NexGen-Projekten hält, befinden sich in direkter Nachbarschaft zu extrem hochgradigen Uranfunden. Als besonders profitabel sollte sich die Beteiligung an dem NexGen-Landpaket erweisen, das auf dem der aussichtsreiche "R-Seven'-Korridor liegt, der parallel zum "Patterson Lake Corridor' verläuft. Der Patterson "Lake Corridor' wiederum ist Herberge von derzeit zwei der größten Uranlagerstätten, die in den letzten zehn Jahren entdeckt wurden.

Ein anderes Landpaket schließlich befindet sich unweit des "Gartner Lake Corridor', der starke Ähnlichkeit mit NexGens benachbartem "Arrow'-Projekt aufweist, wo eine Machbarkeitsstudie für die dortige Lagerstätte sensationelle 28,8 Millionen Pfund U3O8 für die ersten fünf Jahre der Produktion vorsieht. Neben dem 1A-"Arrow'-Asset liegt zudem Fission Uraniums "Triple R'-Lagerstätte, mit 52.000 Tonnen Uran und "angezeigten und abgeleiteten'-Goldressourcen von 67.000 Unzen.

Mit solchen Hochkarätern in unmittelbarer Nähe wächst die Wahrscheinlichkeit, dass die nächsten Volltreffer genau dort gelandet werden, wo ATHA seine Beteiligung hält, was den Marktwert von ATHA einen enormen Schub verleihen wird.

Quelle: ATHA Energy

Ähnlich hochgradig und vielversprechend sind ATHA Energy (WKN: A3DP94) seine Beteiligungen an Landpaketen von IsoEnergy. Diese "Claims' liegen nämlich in unmittelbarer Nähe zu Kanadas zwei einzigen und absolut hochgradigen Uran-Minen "Cigar Lake', die in den letzten annähernd zehn Jahren 105 Millionen Pfund Uran produziert hat. Daneben gibt es noch die "McArthur River'-Mine, die größte und hochgradigste Uranmine der Welt, mit 275 Millionen Pfund "nachgewiesenen und wahrscheinlichen' U3O8-Reserven.

Außerdem befinden sich die "Claims' nur einen "Steinwurf" von drei bekannten Uranvorkommen und von der neu entdeckten "Sakura'-Zone entfernt, wo Uranium Energy Corp. im März dieses Jahres sagenhafte 15,94 % eU3O8 über 7,0 m gefunden hat.

"Gemini'- eine Entdeckung mit ebenfalls MEGA-Potenzial!

Die "Gemini'-Entdeckung im "Athabasca Basin' ist definitiv ein hell leuchtender Punkt auf der ATHA Energy (WKN: A3DP94)-Projektkarte.

Quelle: ATHA Energy

Mit historischen Ressourcenschätzungen in vielversprechenden Gebieten verspricht das neu aufgelegte 2024-Explorationsprogramm eine Show der Superlative zu werden, die den Uranmarkt und das "Athabasca Becken' gleichermaßen ins Staunen versetzen könnte. Vielleicht ist das sogar eine einmalige Gelegenheit, dabei zu sein, wenn wieder eine Uran-Geschichte geschrieben wird!

Auch "North Valour-East' mit neuen Highlights!

Im "North Valour-East'-Gebiet wurde das "MobileMT'- und "Mag-Survey'-Programm sehr erfolgreich eingesetzt, um 2.569 Linienkilometer zu erforschen. Besonders hervor stechen die identifizierten Leiter mit kreuzenden Strukturen, die mit dem "Black Bay Fault' und historischen Uranminen in Verbindung stehen.

Insgesamt zwölf Stellen im "Valour'-Projektgebiet zeigen Uranmineralisierungen, zusätzlich zu nahegelegenen Vorkommen die mit Gehalten von bis zu 27 % U3O8. Diese verbinden sich mit einer ungetesteten ostwärts streichenden Mineralisierung, die bisher noch ungeahnte Schätze bergen könnte. Die Analyse der elektromagnetischen Ergebnisse fokussierten sich auf ein vielversprechendes Zielgebiet mit einem magnetischen Tiefpunkt und einem Leiter, der mit hochgradiger Uranmineralisierung übereinstimmt.

Das "North Valour-East'-Projekt entwickelt sich zusehends zum Zentrum der Erforschung. Die Exploration verspricht nicht nur wissenschaftlichen Fortschritt, sondern auch die Möglichkeit, unbekannte Schätze zu heben und bedeutende Erkenntnisse für zukünftige Explorationsarbeiten zu gewinnen.

Zudem hat die Analyse der "EM'-Ergebnisse ein prioritäres Zielgebiet identifiziert, das einen magnetischen Tiefpunkt mit einem zugehörigen Leiter zeigt, der mit einer Aufschlussstelle mit hochgradiger Uranmineralisierung zusammenfällt.

Quelle: ATHA Energy

Besonders beachtenswert ist die Projekt-Lage! Denn das "North Valour-East'-Projekt befindet sich nur 4 km westlich von "Gulch', 6 km westlich von "Lorado' und 10 km westlich der "Gunnar Uranium Mines'.

Ein kleines Zahlenspiel!

ATHA Energys (WKN: A3DP94) Marktkapitalisierung liegt aktuell bei sehr günstigen rund 120 Mio. CAD! Das Unternehmen verfügt über etwa 65 Mio. CAD an Cash und Cashäquivalent. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass den Beteiligungen und der 28.700 Quadratkilometer-Landfläche gerade einmal eine Bewertung von rund 217 Mio. CAD zugestanden wird.

Quelle: ATHA Energy

Das wiederum heißt, dass ein Quadratkilometer mit nicht einmal 7.000,- CAD bewertet wird, und das im Hochgradigsten Uranbecken der Welt! Mit diesen Finanz-, Beteiligungs- und Projektkoordinaten hat dieser fast noch Newcomer sehr viel Bewertungs-Luft nach oben und sollte deshalb die nächste große Erfolgs- und Rendite-Chance im aufstrebenden Uranmarkt werden.

Institutionelles Interesse wird geweckt!

Das gestärkte Kapitalmarktprofil von ATHA Energy (WKN: A3DP94) wird früher oder später das Interesse institutioneller Investoren wecken. Dies bedeutet dann nicht nur eine deutlich festere Marktposition, sondern auch stark steigende Aktienkurse. Wer jetzt handelt, sollte stark von dem großen Ansturm institutioneller Anleger profitieren!

Fazit: Der perfekte Zeitpunkt zum Handeln… ist genau jetzt!

ATHA Energy (WKN: A3DP94) ist mehr als nur ein Uran-Unternehmen - es ist vielmehr Ihre Eintrittskarte zu einer der womöglich größten Erfolgsgeschichten im Uransektor. Dank seiner exklusiven Landpakete, strategischen Beteiligungen und dem Fokus auf das einzigartige Uranpotenzial im "Athabasca Basin' ist diese Firma lokal gesehen bestens positioniert. Der Einstieg in dieses aufstrebende Unternehmen (WKN: A3DP94)bietet Anlegern die Möglichkeit, vom dynamischen Potenzial des Uranmarkts in vollumfänglich und darüber hinaus, dank Hebelwirkung, zu profitieren.

Die jüngsten Akquisitionen und Fusionen machen ATHA Energy (WKN: A3DP94) zu einem der vielversprechendsten Player im kanadischen Uransektor, von dem Aktionäre signifikantes Wachstums- und Wertsteigerungspotenzial erwarten können.

Die Nähe zu hochgradigen Funden steigert die Wahrscheinlichkeit immens, dass die nächsten spektakulären Entdeckungen genau dort stattfinden, wo ATHA Energy (WKN: A3DP94) seine Beteiligungen hält. Und genau das ist der gewaltige Hebel den dieses Unternehmen zukünftig ausspielen kann, mit Potenzial, ein Hauptakteur im Uransektor zu werden.

Verpassen Sie die Chance nicht, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden! Handeln Sie am besten jetzt und sichern Sie sich Ihren Platz im Uran-Olymp mit ATHA Energy (WKN: A3DP94). Ihr Aktiendepot und Ihre Finanzen werden es Ihnen danken!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: ATHA Energy, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: ATHA Energy

Enthaltene Werte: CA65340P1062,CA46500E1079,AU0000159329,CA21024C1014,CA0468241082