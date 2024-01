Die Zinsen sollen in den kommenden Monaten stark fallen, was sich schon in den Kursen von Anleihen und den Tagesgeld-Angeboten bemerkbar macht. Doch die Zinsen könnten noch länger hoch bleiben, als viele Anleger erwarten. An der Börse rechnet man 2024 mit vier bis sechs Zinssenkungen von der amerikanischen Notenbank Fed sowie der EZB. Trotzdem ist es keineswegs ausgeschlossen, dass die Zinsen nicht trotzdem lange auf einem hohen Niveau bleiben werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...