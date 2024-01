Vor einer Woche hatte der Elektrowagenbauer in China wieder die Preise gesenkt. Jetzt ist auch der deutsche Markt an der Reihe: TESLA senkt den Preis für sein Model Y Long Range und Model Y Performance um 5.000 € - ein Rabatt von mehr als 8 % auf den Listenpreis der Vorwoche. Bei der günstigeren Version des Model Y mit Hinterradantrieb gibt es einen Nachlass von 4 %. TESLA reagiert damit auf die stärkere Konkurrenz in den wichtigen Märkten China und Deutschland. Die TESLA-Aktie liefert derzeit keine Impulse für einen Einstieg. Wer investiert ist, sollte die wichtige Unterstützung bei 191,25 $ im Blick behalten.



