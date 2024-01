Bitcoin Industrialisierung: Wichtigste Coins und Projekte des Krypto-Megatrends

Entdecken Sie die verborgenen Schätze und revolutionären Durchbrüche der Bitcoin Industrialisierung in unserem exklusiven Einblick. Dieser Artikel führt Sie durch die vielversprechenden Projekte und Coins, die den Kern der Bitcoin-Evolution bilden und enthüllt, wie diese Innovationen das Potenzial haben, den Kryptomarkt neu zu definieren. Erfahren Sie, wie Bitcoin, weit über seine Rolle als digitale Währung hinaus, die Grenzen von DeFi, NFTs und dApps neu definiert und warum Investoren, die diesen Megatrend nicht verpassen möchten, jetzt handeln sollten. Tauchen Sie ein in die Tiefen der Bitcoin-Technologie und entdecken Sie, warum dieser Moment mehr als nur eine Gelegenheit sein könnte - es könnte der Beginn einer neuen Ära sein.

Gründe für die Bitcoin Industrialisierung

Bitcoin, die erste und etablierteste Kryptowährung, debütierte am 3. Januar 2009 und etablierte sich schnell als Leitwährung im digitalen Zahlungsraum. Mit einer imponierenden Marktkapitalisierung von aktuell 743,39 Milliarden USD und auf dem Hoch von 1,06 Billionen USD zeichnet sich Bitcoin durch seine Sicherheit und relative Stabilität aus. Dies wird besonders durch das unerschütterliche Netzwerk von Bitcoin hervorgehoben, welches seit seiner Gründung keine Unterbrechungen erlebt hat und gegenüber 51%-Attacken resilient geblieben ist.

In einer Welt, in der rechtliche Klarheit für Kryptowährungen noch immer eine Seltenheit ist, hebt sich Bitcoin zudem durch die Anerkennung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hervor. Die Behörde hat Bitcoin als ausreichend dezentral betrachtet, was zur Genehmigung von Bitcoin-basierten ETFs führte - eine Anerkennung, die bisher keine andere Kryptowährung erfahren hat.

Während die meisten Kryptowährungen von der SEC als Wertpapiere angesehen werden, befindet sich Ethereum in einer Grauzone. Gary Gensler von der SEC äußerte bei einem Vortrag am MIT das Ethereum dezentral sei. Zuletzt zeigte sich Gensler jedoch zurückhaltend, eine definitive Aussage über den rechtlichen Status von Ethereum zu treffen, was die einzigartige Position von Bitcoin im regulatorischen Rahmen und das Potenzial der Bitcoin Industrialisierung weiter unterstreicht.

Jetzt in Bitcoin-Optimierung investieren!

Bitcoin Industrialisierung durch BRC-20-Tokens und Bitcoin Ordinals

Die Bitcoin Ordinals, eine Methode zur Nummerierung einzelner Satoshis und Zuweisung individueller Daten, haben eine bedeutende Rolle in der Erweiterung der Funktionalität von Bitcoin gespielt. Durch die Ordinals ist es möglich, Inscriptions zu erstellen - einzigartige Daten, die dauerhaft auf einzelnen Satoshis "eingeprägt" werden. Diese bieten eine Art digitaler Kunst oder Sammelobjekte, ähnlich wie NFTs auf anderen Blockchains.

Mit der Einführung von BRC-20-Token, einer neuen Token-Norm auf der Bitcoin-Blockchain, hat sich ein neuer Weg für die Tokenisierung und den Transfer digitaler Assets auf der weltweit größten Blockchain geöffnet. Diese Tokens ermöglichen die Repräsentation verschiedener Waren und Dienstleistungen.

Hohe Nachfrage nach Bitcoin Industrialisierung

Obwohl NFTs und BRC-20-Token aktuell nicht die gleiche Funktionalität oder Benutzerfreundlichkeit wie ihre Pendants im Ethereum-Netzwerk aufweisen, zeigt der Markt eine unmissverständliche Bereitschaft und ein starkes Interesse an Bitcoin-basierten Infrastrukturen.

Dies wird durch das beeindruckende Handelsvolumen von etwa 154,39 Milliarden USD verdeutlicht, ein klares Zeichen für die Akzeptanz und das Potenzial von Bitcoin als Plattform für vielfältige Anwendungen im Zuge der Bitcoin Industrialisierung.

Die Einführung und das Wachstum von BRC-20-Token sind ein entscheidender Schritt in dieser Entwicklung. Mit bereits 572 BRC-20-Token, die laut BRC-20.io zusammen eine beeindruckende Marktkapitalisierung von über 1,654 Billionen USD erreicht haben, ist die Botschaft deutlich: Die Krypto-Community ist bereit, die Möglichkeiten der Bitcoin Industrialisierung voll auszuschöpfen.

Laut Dune Analytics wurden am 17. Januar 2024 insgesamt 449.415 Transaktionen registriert, von denen 65.093 BRC-20-Transaktionen und 105.432 Nicht-BRC-20 Ordinals-Transaktionen waren. Laut den Daten von Crypto Slam sind es hingegen mit 5.409 NFT-Transaktionen auf Bitcoin wesentlich weniger.

Jetzt in Sicherheit von Bitcoin investieren!

Allerdings ist die Funktionalität der BRC-20 im Vergleich zu ERC-20 auf Ethereum begrenzt. ERC-20-Tokens ermöglichen eine breitere Palette von Operationen und Interaktionen in Smart Contracts, während BRC-20-Tokens aufgrund der inhärenten Einschränkungen der Bitcoin-Blockchain bestimmte Einschränkungen aufweisen.

Zudem haben sich durch die hohe Nachfrage die Transaktionsgebühren stark gesteigert und die Überweisungszeiten verlangsamt. All dies und die steigende Zentralisierung von Bitcoin haben die Notwendigkeit weiterer Bitcoin-bezogener Lösungen aufkommen lassen. Im Folgenden sind einige der Wichtigsten von ihnen aufgezeigt.

Die Notwendigkeit weiterer Lösungen für die Bitcoin Industrialisierung

Um die Funktionen von Bitcoin zusätzlich zu erweitern und die Möglichkeiten im Bereich der DeFi, dApps, NFTs und Token zu vergrößern, sind zusätzliche Lösungen wie Stacks, Rootstock und BVM von entscheidender Bedeutung. Aber ebenso spielen Skalierung und Dezentralisierung eine wichtige Rolle.

Stacks (STX)

Stacks ermöglicht die Erstellung von Smart Contracts und dApps auf der Bitcoin-Blockchain. Es nutzt den PoX-Konsensmechanismus, der die Sicherheit von Bitcoin übernimmt, ohne dessen Infrastruktur zu verändern.

Stacks eröffnet vielfältige Möglichkeiten im Bereich DeFi, NFTs, sozialer Medien und mehr. Es unterstützt innovative Plattformen und Marktplätze wie Arkadiko Finance, ALEX für DeFi, Boom und Superfandom für NFTs, sowie Sigle für dezentrales Blogging, wodurch es die Funktionalitäten und Anwendbarkeit von Bitcoin deutlich erweitert.

RSK (Rootstock)

Rootstock ist eine Sidechain, die EVM-kompatible Smart Contracts und dApps für Bitcoin bietet, was die nahtlose Übertragung von Smart Contracts und dApps von Ethereum auf RSK ermöglicht. Es kann für dezentrale Finanzökosysteme mit digitalen Wallets, Asset Swaps, Kreditprotokollen, Stablecoins und mehr genutzt werden.

Jetzt in Bitcoin-Optimierung investieren!

Bitcoin Virtual Machine (BVM)

BVM ist ein modulares Blockchain-Metaprotokoll, das das Erstellen und Starten benutzerdefinierter Bitcoin L2 Blockchain-Protokolle vereinfacht. Es ermöglicht die Ausführung von Smart Contracts auf dem Bitcoin-Netzwerk und nutzt Rollups, um Blockzeiten und Transaktionsgebühren zu reduzieren, wodurch die Skalierbarkeit verbessert wird, ohne die Dezentralisierung oder Sicherheit zu beeinträchtigen??. Somit soll Bitcoin als Plattform für eine Vielzahl von dezentralen Anwendungen positioniert werden, einschließlich DeFi, GameFi, Metaverse und AI.

Lightning Network (LN)

LN ist eine Layer-2-Skalierungslösung für Bitcoin, die schnelle und kostengünstige Transaktionen durch die Durchführung der meisten Transaktionen außerhalb der Kette ermöglicht. Es nutzt Zahlungskanäle, die private Tunnel zwischen Nutzern sind, um Zahlungen zu erleichtern. Zudem ermöglicht LN die Erstellung komplexerer Smart Contracts?.

Liquid Network

Als Bitcoin-Sidechain zielt das Liquid Network darauf ab, den speziellen Bedürfnissen von Brokern, Börsen, Finanzinstituten und Market Makern zu entsprechen. Es unterstützt Transaktionen mit Liquid Bitcoin (L-BTC) und ermöglicht, Vermögenswerte in Form von Token wie Stablecoins zu nutzen. Darüber hinaus können auf dem Liquid Network auch Bitcoin NFTs ausgegeben werden?.

RGB

RGB ist ein Smart-Contract-System für Bitcoin und Lightning, das komplexe dApps ermöglicht und Bitcoins Funktionen für diverse Anwendungen und Finanzinstrumente erweitert, indem es Skalierbarkeit und Privatsphäre verbessert. Es revolutioniert den Finanzsektor durch neue Finanzinstrumente, automatisierte Prozesse und Governance-Formen wie DAOs. Zudem bietet es innovative Lösungen in Bereichen wie DeFi, Supply-Chain-Management und digitales Eigentum, indem es Bitcoins Sicherheit mit der Flexibilität von Smart Contracts verbindet.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Bitcoin Minetrix sorgt für eine stärkere Dezentralisierung von Bitcoin, indem es das Krypto-Mining demokratisiert und über eine Blockchain dezentralisiert. Somit sollen die Zentralisierungsprobleme von Bitcoin behoben und für eine höhere Sicherheit gesorgt werden. Mithilfe von Bitcoin Minetrix soll das Cloud-Mining eine außergewöhnliche Transparenz, Sicherheit und Effizienz erfahren, wobei gleichzeitig die Einstiegshürden für Kleinanleger eliminiert werden, wie hohe Mindestinvestition in Hardware, benötigte Expertise, Zeit für Installation, Optimierung, Wartung und mehr.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com, Ariva.de und News.de.