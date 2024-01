The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2024ISIN NameDE000LB32WZ4 LBBW FZA 22/24XS1892343762 CMB WING LU.19/UND.FLRMTNFR0011185636 SAGESS 12/24DE000DK0BUX0 DEKABANK DGZ IHS.S.8001NZIBDDT013C4 WORLD BK 19/24 MTNUSY81647AE24 STATE BK IND. 19/24 REGSXS1917720911 TUERK.EXP.KB 19/24 REGSUS95000U2C66 WELLS FARGO 19/24 MTNXS1555080198 AFR. DEV. BK 17/24 MTNXS1553210672 CHINA DEV.BK 17/24 MTNXS1555168282 THAMES WATER UT.17/24 MTNXS1555090403 STE GENERALE 17/29FLR MTNXS1940150623 CITIGROUP 19/24XS1795407979 PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTNUS38141GZH00 GOLDM.S.GRP 22/25 FLRNO0011104069 JOTUL 21/24 FLR