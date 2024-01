Der DAX (WKN: 846900) hat sich am Donnerstag trotz abnehmender Zinshoffnungen wieder stabilisiert. Das größte deutsche Börsenbarometer gewann 135 Punkte hinzu und beendete den Handel +0,83% fester mit 16.567 Punkten. Die großen US-Indizes tendierten zunächst uneinheitlich, schlossen aber allesamt deutlich höher. Anders als noch am Dienstag und am Mittwoch eröffneten die deutschen Standardwerte diesmal ohne Gap und beim Vortagesschlusskurs. Das Tagestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...