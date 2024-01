Hast du schon von CD Projekt (WKN: 534356) gehört? Diese kleine Spieleschmiede aus Warschau hat gerade ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Ihr neuester Streich, Cyberpunk 2077, ist ein echter Kracher. Drei Jahre nach einem katastrophalen Start hat sich das Spiel, in dem Keanu Reeves mitspielt, zum Hit entwickelt. Die Zahlen sprechen für sich: 25 Mio. verkaufte Einheiten und ein bedeutender Award in der Tasche. Erinnerst du dich an den Dezember 2020, als Cyberpunk 2077 auf den Markt kam? Die ...

