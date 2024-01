Der Aktienkurs von Aixtron hat die kurze Schwächephase hinter sich gelassen und den gewichtigen Widerstand bei 32,21 Euro verteidigt. Der Aktienkurs konnte darüber hinaus am gestrigen Tag ein Plus von gut 5 Prozent verbuchen. Der Optimismus bei TSMC wirkt ansteckend auf die restliche Chipindustrie. Hätten die Amerikaner nicht eingegriffen, wäre Aixtron längst in den Händen chinesischer Eigentümer. 2016 wollte der Fujian Grand Chip Investment Fund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...