Der Chemiekonzern BASF (WKN: BASF11) enttäuscht Anleger am Freitag mit einer schlechten Nachricht. Er hat im vergangenen Jahr sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis die eigenen Erwartungen und die der Analysten verfehlt. Was bedeutet das für den Titel, der bereits mit -11% miserabel ins Jahr gestartet ist und im frühen Handel mehr als -2% auf unter 43 € verliert? BASF vorgestellt BASF mit Sitz in Ludwigshafen wurde 1865 gegründet und ...

