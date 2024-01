© Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock



Der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock ist der erste, der die Schwelle von einer Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen überschreitet. Die Hintergründe.Der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock hat als erster ETF die Marke von einer Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten. Investoren zahlten am Mittwoch 371 Millionen US-Dollar in den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock ein, wodurch IBIT die Marke überschritt, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen. "Wir freuen uns, dass IBIT diesen Meilenstein bereits in der ersten Woche erreicht hat, was eine starke Nachfrage seitens der Anleger widerspiegelt", so Robert Mitchnick, Head of Digital Assets bei BlackRock. "Das ist …