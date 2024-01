Der DAX hat die kleine bullische Tageskerze vom Mittwoch bestätigt und konnte am Vortag kräftig hochziehen. Der DAX ging dabei mit einer langen bullischen Tageskerze bei 16.612 Punkten aus dem Handel und setzt die Aufwärtsbewegung am heutigen Freitag vorbörslich bereits weiter fort. Im vorbörslichen Handel zeigt sich der DAX am frühen Freitagmorgen im Bereich von 16.640 Punkten höher. Auch der S&P 500 in den USA konnte am Vortag deutlich ansteigen ...

