News von Trading-Treff.de Verlauf Do. 18.01.24 Rückblick: Der DAX kam im Chart von 8 - 22 Uhr über dem Tageshoch vom Vortag rein und fiel dann erstmal nach unten. Das FDAX GAP Close bei 16422 wurde zum Tagestief. Von dort aus ging es nach oben in Richtung 16500. Ab 11 Uhr gab es eine Kauforder, die den DAX nach oben brachte bis an das FDAX GAP Close vom Di. bei 16532. Dort ging es erstmal nicht wirklich weiter, aber auch nicht zurück, sodass der ...

