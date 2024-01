Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in Deutschland und den USA verzeichneten in den letzten Tagen einen Aufwärtstrend, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Aktuell lägen die Renditen der deutschen Bundesanleihen bei 2,26% und die der US-amerikanischen T-Notes bei 4,10%. Die Bunds hätten zuerst einen signifikanten Rückgang der Rendite aufgrund der Veröffentlichung der BIP-Wachstumszahlen für das Gesamtjahr 2023 erlebt. Diese würden darauf hindeuten, dass Deutschland gegen Ende des zweiten Halbjahres 2023 in eine technische Rezession geraten sei. Negative Signale würden auch aus der Industrie der Eurozone kommen, die sich bereits seit dem zweiten Quartal in einer Rezession befinde. ...

