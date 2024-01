Hannover (www.anleihencheck.de) - Robuste US-Konjunkturdaten lasteten auf den Anleihekursen, so die Analysten der Nord LB.Sowohl deutsche Staatsanleihen als auch US-Anleihen hätten nachgegeben, die Renditen seien gestiegen.Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sei in der vergangenen Woche kräftig gesunken. Mit 187.000 habe die Zahl deutlich unter der vorangegangenen Woche (203.250) und sehr weit entfernt von der Marke von 270.000 gelegen, die eine negative Trendwende signalisiere. ...

