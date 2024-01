Bern (ots) -Neu besetzt die Lindenhofgruppe die Position der Leiterin Direktion Pflege mit Frau Agnése Niederberger. Frau Niederberger wird in dieser Funktion Mitglied der Geschäftsleitung der Lindenhofgruppe und tritt die Nachfolge von Christine Schmid an.Der Verwaltungsrat der Lindenhofgruppe hat Frau Agnése Niederberger zur neuen Leiterin der Direktion Pflege der Spitalgruppe gewählt. Die Lindenhofgruppe freut sich, mit Frau Niederberger eine versierte, hochkompetente Persönlichkeit, die langjährige Erfahrung in Führung und Pflege ausweist, verpflichten zu können. In dieser wichtigen Geschäftsleitungsfunktion wird Frau Niederberger eine Schlüsselrolle einnehmen, um den exzellenten und traditionsreichen Ruf der Pflege Lindenhofgruppe auch künftig sicherzustellen und zukunftsgerichtet weiterzuentwickeln.Umfassende Führungserfahrung in der Pflege Nach mehrjähriger Tätigkeit als diplomierte Pflegefachfrau HF wie auch als Rettungssanitäterin und Dipl. Expertin Notfallpflege, ist Frau Niederberger seit 2018 am Universitätsspital Zürich als Bereichsleiterin Pflege und medizinische, therapeutische und technische Berufe für den Bereich Ambulante Medizin verantwortlich. Zusätzlich zu ihren pflegerischen Aus- und Weiterbildungen verfügt Frau Niederberger über einen Master in Leadership and Management sowie einen Executive MBA.Die Lindenhofgruppe sieht einer erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen und heisst Frau Agnése Niederberger bereits jetzt herzlich willkommen.Die bisherige Stelleninhaberin, Frau Christine Schmid, blickt auf eine 35-jährige Karriere in der Lindenhofgruppe zurück. Seit 2017 leitet sie die Direktion Pflege als Mitglied der Geschäftsleitung. Sie verlässt die Lindenhofgruppe per Ende Juni 2024, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Als Leiterin der Direktion Pflege konnte sie die Lindenhofgruppe stets führend in der Pflege sowie der nicht universitären Aus- und Weiterbildung positionieren. Sie hat die Direktion mit grossem Engagement weiterentwickelt und die Zusammenarbeit von Pflege und Medizin vorangetrieben. Christine Schmid verdient grossen Dank seitens des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Lindenhofgruppe.LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 154 000 Patientinnen und Patienten versorgt, davon rund 27 000 stationär. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und die Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende.Pressekontakt:Medienstelle der LindenhofgruppeE-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.chTelefon: +41 31 300 75 05lindenhofgruppe.chOriginal-Content von: Lindenhofgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058120/100915268