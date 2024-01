Dass die Aktienmärkte lange so gut gelaufen sind, hat sich auch im Fondshandel bemerkbar gemacht - mit vielen Käufen und einem hohen Handelsaufkommen. Etwas beruhigt hat sich die Lage bei den Immo-Fonds.18. Januar. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Kauflaune im Fondshandel - vor allem, was Aktienfonds angeht. Jan Duisberg, der für die ICF Bank Fonds handelt, meldet "starke Umsätze", speziell im Kursanstieg. "Das Handelsaufkommen in den letzten beiden Wochen des Jahres waren extrem hoch, und es gab sehr ...

