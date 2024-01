Kontron hat vereinbart, 60 % der Anteile an Katek SE, einem auf Solarenergie und Elektromobilität spezialisierten europäischen Elektronikunternehmen, für ca. 217 Mio. EUR zu erwerben. Die Übernahme soll bis zum 24. März abgeschlossen sein, danach plant Kontron ein Pflichtangebot für die restlichen Anteile. Die Akquisition steht im Einklang mit Kontrons Strategie, sein Produktportfolio zu erweitern und die Expertise von Katek im Bereich der erneuerbaren Energien zu integrieren. Es wird erwartet, dass die Übernahme die IoT-Fähigkeiten von Kontron verbessert und mittelfristig zu einer Steigerung der Bruttomarge um ca. 5 Prozentpunkte beiträgt. Obwohl die Transaktion als nur leicht wertsteigernd (vor Synergien) angesehen wird, deutet das Konsenskursziel für Katek darauf hin, dass der fundamentale Wert die Akquisitionskosten deutlich übersteigt. Nach der Transaktion hat Kontron seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 24 angehoben und erwartet nun einen Konzernumsatz von mindestens 1,9 Mrd. EUR und einen Nettogewinn von rund 100 Mio. EUR. Die Akquisition stellt die letzte Stufe von Kontrons M&A-Strategie dar, die im Jahr '22 eingeleitet wurde. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihrem BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 34,00 fest, was einem Aufwärtspotenzial von ca. 50% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Kontron%20AG





