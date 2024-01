Heidelberg Materials-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Mit der Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE0006047004) ging es in den vergangenen Wochen stark nach oben. Notierte sie noch Ende Oktober 2023 bei 66 Euro, so verzeichnete sie am 11.1.24 um 30 Prozent höher bei 86,18 Euro ein neues 12-Monatshoch. Danach gab die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 84,00 Euro nach.

In der Erwartung guter Quartalszahlen bekräftigten Experten mit Kurszielen bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem von 96 auf 104 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Heidelberg Materials-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu dem hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest auf 90 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 85 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis bei 85 Euro, Bewertungstag 21.6.24, BV 0,1, ISIN: DE000PN4ZBN5, wurde beim Aktienkurs von 84,00 Euro mit 0,48 - 0,49 Euro gehandelt.

Legt die Heidelberg Materials-Aktie in spätestens einem Monat auf 90 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,80 Euro (+63 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 78,333 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 78,333 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UM06V25, wurde beim Aktienkurs von 84,00 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,16 Euro (+97 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 70,775 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 70,775 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DJ6NNN1, wurde beim Aktienkurs von 84,00 Euro mit 1,33 - 1,34 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,92 Euro (+43 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg Materials-Aktien oder von Hebelprodukten auf Heidelberg Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de