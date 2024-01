BYD plant offenbar den Bau einer E-Auto-Fabrik in Indonesien. Das gab zumindest Indonesiens koordinierender Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto anlässlich des Markteintritts von BYD in dem südostasiatischen Land an. Der chinesische Hersteller startet dort mit den drei Elektromodellen Dolphin, Seal und Atto 3 - also den 800-Volt-Baureihen auf Basis der e-platform 3.0. Die größeren Modelle Han und Tang EV, die etwa auch in Europa angeboten werden, ...

