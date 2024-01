Bereits am Donnerstag schmierte die iRobot-Aktie (WKN: A0F5CC) an der Nasdaq um rund -14% ab. Noch viel schlimmer sieht es am Freitagmorgen zu Beginn des europäischen Handels aus. Hier geht es für den Haushaltsroboterhersteller um fast -40% in den Kurskeller. Was steckt hinter dem massiven Absturz der iRobot-Aktie? iRobot vorgestellt iRobot ist ein US-amerikanischer Hersteller von Haushaltsrobotern. Bekannteste Produkte des Unternehmens sind der ...

