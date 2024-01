Der IoT-Spezialist hat die für 2023 in Aussicht gestellten 1,2 Mrd. € beim Umsatz sowie mindestens 72 Mio. € beim Nettoergebnis nach einem starken vierten Quartal erreicht. Für 2024 erwarten die Österreicher ein weiteres Wachstum um 20 % beim Nettoergebnis auf 87 Mio. € bei 1,4 Mrd. € Umsatz. Wir gehen davon aus, dass sich der Vorstand bei dieser Prognose nicht maximal aus dem Fenster gelehnt hat. Zudem gehen wir davon aus, dass die nächsten Monate im Zeichen des anorganischen Wachstums liegen werden, um den Grundstein für den für 2025 in Aussicht gestellten Umsatzanstieg auf 2 Mrd. € inklusive 140 Mio. € Nettogewinn zu legen, das macht KGV 10. Die Aktie peilt nun die alten Hochs bei 25 € an. Bei Ausbruch aus der großen Konsolidierung sind Kurse jenseits von 30 € machbar.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 03/2024.Weitere Themen im aktuellen Brief u. a.:- Airbus vs. Boeing- Japan im Rallymodus: Dieser ETF ist erstklassig- Versicherer: Neue Hochs voraus?- BlackRock wieder zweistelligIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!