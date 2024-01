DJ RWE holt früheren Post-Chef Appel in den Aufsichtsrat

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei RWE stehen zur Hauptversammlung im Mai mehrere Veränderungen im Aufsichtsrat an. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll Frank Appel, ehemals Chef der Deutschen Post und jetzt Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom, in das Kontrollgremium einziehen. Darüber hinaus sind Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management & Technology (ESMT), sowie der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal nominiert.

Planmäßig ausscheiden werden nach der Hauptversammlung am 3. Mai Hans-Peter Keitel, Erhard Schipporeit und Ullrich Sierau. Ute Gerbaulet stellt sich zur Wiederwahl.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2024 05:11 ET (10:11 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.