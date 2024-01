Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der SSA-Primärmarkt zeigt sich in dieser Woche weniger dynamisch als in der Vorwoche, so die Analysten der Helaba. Insgesamt seien 10 Anleihen mit einem Gesamtvolumen von mehr als EUR 7,1 Mrd. EUR begeben worden. In der Vorwoche seien es zur Wochenmitte bereits über 20 Mrd. EUR und am Ende über 28 Mrd. EUR gewesen. Mit dem Land Sachsen-Anhalt und der Rentenbank mit einer Aufstockung (1 Mrd. EUR) der bis 2032 laufenden Anleihe seien am Montag zwei Transaktionen abgeschlossen worden. Die Emission von Sachsen-Anhalt sei ordentlich verlaufen und auch die KfW mit einem Buch in Höhe von 1,15 Mrd. EUR souverän über die Ziellinie gekommen. Am Dienstag habe die Japan Finance Organisation for Municipales (500 Mio. EUR, 5 Jahre, green) bei einen finalen Pricing von MS+34 bp. eine zweifache Überzeichnung generiert. Sehr erfolgreich sei das Land Berlin mit einer siebenjährigen Anleihe gewesen. Bei einem Orderbuch von 2,2 Mrd. EUR habe sich die Emittentin schließlich entschieden, 1,5 Mrd. EUR zu begeben. Der Spread von MS+12 Bp. sei gegenüber der Guidance unverändert geblieben. Das Land Hessen sei bereits in der Vorwoche mit einer 1,5 Mrd. EUR-Emission aktiv gewesen und habe am Donnerstag mit einem vierjährigen Floater (500 Mio. EUR, WNG) nachgelegt. ...

