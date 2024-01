Linz (www.anleihencheck.de) - Die Erwartung auf eine baldige Zinssenkung sowohl in Amerika als auch in der Euro-Zone schwinden und verschieben sich immer weiter in den Sommer, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Grund dafür seien einerseits die robusten Wirtschaftskennzahlen und andererseits das "Gespenst" Inflation, das nicht vertrieben werden könne. Die bevorstehenden Zinssitzungen von der EZB am 25.01. und von der US-Notenbank FED am 31.01. könnten Hinweise über die künftige Geldpolitik bringen. Wir rechnen heute mit einem ruhigen Wochenausklang am Devisenmarkt mit Kursen um 1,0900, so Oberbank. (19.01.2024/alc/a/a) ...

