Heute im gabb: Um 11:39 liegt der ATX mit +0.17 Prozent im Plus bei 3349 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -2.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +1.32% auf 3.6525 Euro, dahinter RBI mit +1.13% auf 19.71 Euro und EuroTeleSites AG mit +1.00% auf 4.04 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16608 ( -0.03%, Ultimo 2023: 16751, -0.86% ytd). - News zu Marinomed, Flughafen Wien, ZFA- Nachlese: Lenzing, Zsolt Janos, Paul Schober, Holger Fertig und Societe Generale- Unser Robot sagt: RBI, EVN, Flughafen Wien und weitere Aktien auffällig; Herwig Teufelsdorfer führt den 6. Tag in der GGC- Börsegeschichte 19.1.: BWT, Semperit, Leykam, Städtische, SBO- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.35% vs. last gabb, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...