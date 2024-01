LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 4,60 auf 3,00 Euro gesenkt. Die Umsätze der Telekommunikationsausrüster in Nordamerika mit RAN-Technologie hätten sich im vergangenen Jahr fast halbiert, schrieb Analyst Joseph Zhou in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dieser Abwärtstrend sei noch nicht vorbei, denn Daten von 5G-Basisstationen in Indien deuteten auf eine deutliche Verlangsamung hin. Das längerfristige strukturelle Risiko habe sich auch durch die Entscheidung von AT&T für die Technologie Open RAN erhöht./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 23:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 04:00 / GMT





