Auf dem Weg hin zur Klimaneutralität spielt Wasserstoff eine tragende Rolle. Experten prognostizieren weltweit einen deutlichen Anstieg der Nachfrage in den kommenden Jahren. Von dieser Entwicklung dürfte auch H2 Core profitieren. Das Unternehmen entwickelt modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff.

Spin-Off als Komplettanbieter

H2 Core ist ein Spin-Off eines etablierten Spezialunternehmens für Fluidsystemtechnik und hat entsprechende Erfahrungen mit Gasen in industriellen Anlagen. Im Gegensatz zu vielen anderen börsennotierten Wasserstoffunternehmen konzentriert sich H2 Core nicht auf den Bau einzelner Komponenten wie Elektrolyseure, Brennstoffzellen oder Speichertanks. H2 Core liefert als Wasserstoffintegrator fertige Komplettsysteme aus einer Hand, die als Plug-and-Play-Lösung weltweit bei Kunden installiert werden. Seit der Unternehmensgründung 2020 hat H2 Core bereits über 200 Systeme in 40 Ländern weltweit umgesetzt. Die standardisierten Komplettlösungen von H2 Core kommen in vielfältigen Anwendungsgebieten wie Energy-Storage (Energiespeicher), Gasverbrennung, Betankung oder auch Off-Grid- und Notstromversorgung zum Einsatz. Der Fokus liegt dabei auf recht kompakten Anlagen mit einer Leistung von einigen hundert Kilowatt bis zu 5 Megawatt. Dank Standardisierung sollen die Komplettlösungen deutlich schneller zum Endkunden geliefert und in Betrieb genommen werden können.

H2 Core schlüpft in Marna-Mantel

Nun plant H2 Core den Gang aufs Börsenparkett über einen sogenannten Mantel-Deal oder Reverse-IPO. Im Dezember ...

