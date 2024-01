Donnerstag, 18. Jänner Ich melde mich. Das ist jener Satz aus dem Business, der in mir mittlerweile relative bis absolute Bad Vibes auslöst. Denn jemand, die/der sagt, er/sie meldet sich, meldet sich im Regelfall dann ganz sicher nicht. Ich weiss ja zB mittlerweile, was das Schwierigste am Podcasten ist: Es ist das Terminausmachen. Da fallen dann oft so Floskeln wie "Rufen wir uns in ein paar Wochen zusammen". Uff. Ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt, dass man sich, wenn man nicht gleich eine Terminvereinbarung schafft, es besser gleich lassen sollte. Es geht nur um ein Treffen, um einen Podcast, warum muss man sich da in ein paar Wochen zusammenrufen? Oder: Rückmeldungen bei Kooperationsanfragen. Oft monatelang nichts und wenn man dann zum 5. Mal ...

