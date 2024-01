Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Gegenüber Spreads (Risikoprämie) sind wir neutral und gegenüber Duration leicht positiv, so Akram Gharbi, Head of High Yield Credit Management bei La Française Systematic Asset Management.Die Experten stünden den Spreads (Risikoprämien) neutral und der Duration leicht positiv gegenüber. Der weltweite Disinflationstrend dürfte sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Auch wenn der Basiseffekt in Europa im ersten Quartal 2024 weniger vorteilhaft sein werde als in anderen Regionen, dürfte dies die Performance dieser Anlageklasse unterstützen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...