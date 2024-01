Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Dynamik im Primärmarkt für Covered Bonds setzte sich wie erwartet auch in dieser Woche fort, so die Analysten der Helaba.Den Anfang hätten am Montag Aalandsbanken mit einer Sub-Benchmark (300 Mio. EUR, 3,5 Jahre) und Banca Popolare die Sondrio (500 Mio. EUR, 5,5 Jahre, WNG) gemacht. Der Covered habe ein Orderbuch von mehr als 900 Mio. EUR generiert, das Pricing sei bei MS+77 Bp. nach MS +80 Bp. in der Vermarktung fixiert worden. Die Spreadeinengung sei damit geringer ausgefallen als bei den OBGs in der Vorwoche. Covereds auf diesem Spreadniveau seien für viele Investoren interessant, so dass auf der Nachfrageseite mehr internationales Interesse als in der Vergangenheit bei OBG-Emissionen vertreten gewesen sei. Am Mittwoch sei mit der Banco BPM eine weitere OBG-Transakion gefolgt. Der Covered Bond mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Emissionsvolumen in Höhe von 750 Mio. EUR sei ebenfalls bei MS+77 Bp. und damit um 6 Bp. enger als in der Vermarktung gepreist worden. Bereits am Dienstag sei die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich (500 Mio. EUR, 3 Jahre, WNG) mit einer Emission erfolgreich gewesen. Bei dreifacher Überzeichnung des Orderbuchs habe der anfängliche Spread von MS+57 Bp. auf MS+50 Bp. final reduziert werden können. Der Emissionsreigen sei damit aber nicht zu Ende gewesen. Der Raiffeisenverband Salzburg (250 Mio. EUR, 5 Jahre) sei mit einer Nachfrage von 550 Mio. EUR problemlos über die Ziellinie gegangen. Hervorzuheben sei die Transaktion von Caffil, die für ihre 10-jährige Emission über 3 Mrd. EUR zu einem Spread von MS+47 Bp. im Orderbuch habe platzieren können. Dank dieses starken Bookbuildings habe der Emissionsspread um 7 Bp. gegenüber der Vorgabe eingeengt werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...