Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsboutique Gané ergänzt ihre Produktpalette um einen defensiven Mischfonds. Darüber informieren die beiden Gründer und Vorstände der Gesellschaft, Uwe Rathausky und Henrik Muhle, auf ihrer Firmenwebsite, berichten die Experten von "FONDS professionell".Der Gané Global Balanced (ISIN DE000A3D05P5/ WKN A3D05P) lege der Mitteilung zufolge global an. Er folge der Investmentstrategie des 2008 aufgelegten Mischfonds Acatis Value Event Fonds (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754), der mittlerweile rund 7,6 Milliarden Euro auf die Waage bringe. Allerdings solle sich die Aktienquote auf maximal 50 Prozent belaufen. Dadurch solle das Risikoprofil im Vergleich zum Acatis Value Event deutlich verringert und eine stabilere Wertentwicklung erreicht werden, würden Muhle und Rathausky schreiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...