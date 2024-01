In Kempten im Allgäu werden in Kürze die ersten Elektrobusse den Linienbetrieb aufnehmen. Ende Januar sollen 16 E-Busse ausgeliefert werden, die im Februar in den Einsatz starten sollen. Im Laufe des Jahres werden weitere elektrische Busse folgen. Wie etwa das Portal "Omnibusrevue" schreibt, sollen später in 2024 elf weitere E-Busse nach Kempten im Allgäu kommen. Ab 2025 sollen dann jene 27 E-Busse im Linienverkehr eingesetzt werden. Ab dann soll ...

