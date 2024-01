Wie der Red Bull-Website entnommen werden kann, wurden im Jahr 2023 weltweit 12,138 Mrd. Dosen Red Bull verkauft, das entspricht einem Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Jahr 2023 brachte Rekordwerte bei Umsatz, Absatz und Betriebsgewinn. Der Konzernumsatz stieg demnach um 9 Prozent auf 10,554 Mrd. Euro. Angaben zum Gewinn werden nicht gemacht. Laut dem Unternehmen sind die Hauptgründe für die positiven Zahlen "die hervorragende Absatzentwicklung in nahezu allen Red Bull-Märkten weltweit, sowie weiterhin sehr konsequentes Kostenmanagement und die Stärkung entsprechender Markeninvestitionen". Auch im laufenden Jahr seien die Wachstums- und Investitionspläne "sehr ambitioniert", so das Unternehmen. Finanziert werden sollen die Wachstums- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...