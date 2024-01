© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Die Microsoft-Aktie hat am Dienstag ein neues Allzeithoch erreicht. Ist noch mehr drin? Analysten bringen sich anderthalb Wochen vor Bekanntgabe der Quartalszahlen in Position. Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) das Kursziel für Microsoft von 430 auf 450 US-Dollar angehoben und ihre "Buy"-Empfehlung bekräftigt. Analyst Bras Sill prognostiziert eine Beschleunigung des Umsatzwachstums des Softwaregiganten im letzten Quartal und hat daher seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Seine Erwartungen für die beiden kommenden Jahre sind ebenfalls gestiegen. "Zusammenfassend erwarten wir, dass sich das Wachstum der Gesamteinnahmen in einem vernünftigen …