London (www.anleihencheck.de) - Es ist ein immerwährendes Paradoxon der Geldpolitik: Je mehr eine Zinsänderung erwartet wird, desto weniger notwendig scheint sie zu werden, so Felix Feather, Economist bei abrdn.Die Marktpreise würden implizieren, dass die Anleger die langjährige Erwartung eines bedeutenden Zinssenkungszyklus in diesem Jahr übernommen hätten, wodurch die finanziellen Rahmenbedingungen gelockert würden. Diese Lockerung erhöhe das Risiko eines Wiederanstiegs der Inflation, und das unmittelbar nach einer Phase bemerkenswerter Fortschritte in der Inflationsbekämpfung durch die EZB. Und angesichts des Konflikts im Nahen Osten, der die Lieferketten unterbreche, wachse bei den politischen Entscheidungsträgern die Sorge, dass der stark disinflationäre Warenkreislauf an der Schwelle zu einer Wende stehen könnte. ...

