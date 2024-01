Wien (www.fondscheck.de) - Das Fondsanalysehaus Fondsconsult Research hat seinen Gesellschafterkreis mit Christian Michel erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Michel trete gleichzeitig auch in die Geschäftsführung der Münchener ein und ergänze damit die Chefetage rund um Said Yakhloufi, der bis zum November 2023 noch Geschäftsführer bei Scope Fund Analysis gewesen sei. ...

