Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (6/24)

As of January 19, 2024, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. BEAR NENTB X2 AVA 1 GB00BNTQRF32 BEAR SWED X3 AVA 1 GB00BKZZBT53 BEAR TRIANB X2 AVA 1 GB00BG631G70 MINI L DAX AVA 466 GB00BNV4TG02 MINI L EOLUB AVA 2 GB00BG5WWQ21 MINI L PEPSI AVA 3 GB00BL001470 MINI L SAABB AVA 23 GB00BL005Y50 MINI S BABA AVA 23 GB00BNTSCX27 MINI S JD AVA 007 GB00BQRBT442 MINI S LOOMIS AVA 6 GB00BG62S411 MINI S CCIV AVA 2 GB00BQRM3458 MINI S NATGAS AVA 64 GB00BNV3N321 MINI S NATGAS AVA 55 GB00BNV25D32 MINI S NATGAS AVA 57 GB00BNV2BH94 MINI S NATGAS AVA 78 GB00BQR8VN89 MINI S NATGAS AVA 69 GB00BNV47776 MINI S NATGAS AVA 74 GB00BQR8FD65 MINI S NATGAS AVA 67 GB00BNV42728 MINI S NIBE AVA 21 GB00BNTQ1J53 MINI S NIO AVA 52 GB00BQRKNZ03 MINI S LUNE AVA 94 GB00BNV5JK72 MINI S PALLAD AVA 77 GB00BNV3Y849 MINI S PALLAD AVA 68 GB00BNTVP102 MINI S PALLAD AVA 58 GB00BL073750 MINI S PLUG AVA 24 GB00BQRNPJ73 MINI S ZAL AVA 12 GB00BQRHSR86 The last day of trading will be January 19, 2024. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.