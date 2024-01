FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Deutsche Börse von 198 auf 212 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Timo Dums begründete die Anhebung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem geringeren Diskontierungssatz und überarbeiteten Schätzungen, in die auch der zugekaufte Softwareanbieter Simcorp erstmals eingeflossen sei. Die vollständigen Ziele für 2024 seien noch nicht reflektiert, hier will der Experte zunächst die weitere Entwicklung abwarten./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 10:47 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2024 / 10:54 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken