Die Schweizer Post stellt jetzt auch in der Stadt Genf und einem Großteil des Kantonsgebiets die Briefe und Pakete nur noch rein elektrisch zu. Zum Einsatz kommen dabei im Kanton Genf über 660 E-Fahrzeuge, davon 205 in der gleichnamigen Stadt. In Bern und Zürich erfolgt die Zustellung bereits seit Februar 2023 rein elektrisch. Vor gut einem Jahr lag die Flottengröße dort bei insgesamt 568 Stromern. Mit Genf wurde nun in einer dritten Schweizer Stadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...