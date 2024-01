Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar etwas zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0890 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch ein wenig niedriger notiert. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.Der Euro bewegte sich insgesamt in einer engen Handelsspanne. Am Vormittag wurden keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Allerdings dürfte ...

