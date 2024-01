Beijing, China (ots) -1997 schlossen die Stadt Honolulu in den Vereinigten Staaten und die Stadt Zhongshan in China offiziell eine internationale Stadtpartnerschaft. Die beiden Städte haben besondere humanistische und historische Ursprünge aufzuzeigen.Nach dem Opiumkrieg 1840 gingen viele Leute aus Xiangshan (Zhongshan) nach Honolulu, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Laut Statistik kommen heute 80% der Chinesen auf Hawaii aus Zhongshan. 1979 folgte Herr Sun Yat-sen seinem älteren Bruder Sun Mei nach Honolulu, um dort zu studieren und zu leben. 1894 gründete Sun Yat-sen die Revive China Society in Honolulu.Im Laufe der Jahre haben die beiden Städte den Austausch und die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen fortgesetzt und ihre Freundschaft mit den Bemühungen der Auslandschinesen beider Städte kontinuierlich vertieft. In dieser Folge lud China Matters Jonathan Chuck, einen Nachkommen von Sun Yat-sen, und Mark Jane, Professor an der Sun Yat-sen-Universität, ein, das von Herrn Sun Yat-sen in China hinterlassene kulturelle Erbe und das jahrhundertealte Dorf in Zhongshan zu besuchen.Mark Jane besuchte Herrn Cheng Minxing, einen aus Honolulu zurückgekehrten Übersee-Chinesen, im Dorf Anding, Zhongshan, und erfuhr von der Geschichte seiner häufigen Reisen zwischen Honolulu und Zhongshan seit 1989, um Spenden für den Bau der Anding-Schule in seiner Heimatstadt zu sammeln. dann ging er nach Caobian-Dorf, um zu sehen, wie die Gegend auf der Grundlage des Schutzes der jahrhundertealten Häuser der Übersee-Chinesen wiederbelebt und genutzt wurde, was den Häusern der Übersee-Chinesen eine neue Vitalität verlieh.Bitte folgen Sie der Perspektive von Jonathan und Mark, spüren Sie den Beitrag der Auslandschinesen zum Schutz des historischen und kulturellen Erbes der beiden Orte und erkunden Sie die enge Verbindung zwischen den international freundlichen Städten.Pressekontakt:Feng KehuiTel: 008610-68996566E-Mail: chloefeng@foxmail.comYouTube-Link: https://youtu.be/NDfbxRHBUK4?si=wYJwegeePl4KS4S5Original-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100075541/100915281