Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) verliert am Freitag leicht und steht aktuell bei 11,90 €. Der Kurseinbruch im März ist wieder vollständig aufgeholt. Zuletzt kamen immer wieder Gerüchte auf, dass die Deutsche Bank eine Übernahme plane. Was würde diese für die Kursentwicklung bedeuten? Deutsche Bank vorgestellt Die Deutsche Bank ist die größte Bank in Deutschland und gehört zu den führenden Geldhäusern in Europa. Als Universalbank bietet ...

