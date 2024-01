Im Vorfeld der EZB-Sitzung haben die Erwartungen an schnelle und nachhaltige Leitzinssenkungen einen Dämpfer erhalten. Die Anleiherendite zogen an. Derweil laufen Neuemissionen unverändert gut.19. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Jahresauftakt an den Rentenmärkten bleibt unverändert von fallenden Kursen geprägt. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen sind daher sowohl in der Eurozone als auch in den USA auf die höchsten Niveaus seit mehr als einem Monat gestiegen. Als Grund für diese ...

