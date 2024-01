KI-gestützter Ansatz für die Bekämpfung der Mangelernährung: Hologram Sciences bringt die Plattform Precision Nutrition voran

Beim 54. jährlichen Weltwirtschaftsforum stellt Hologram Sciences, ein auf KI fokussiertes Gesundheitstechnikunternehmen, sein Engagement bei der Bekämpfung verfestigter Probleme im Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich Mangelernährung von Patienten, vor. Die Beteiligung des Unternehmens an diesem Forum ist von zentraler Bedeutung für sein Ziel, die Präzisionsernährung in die globale Diskussion zum Thema Gesundheit mit den weltweit führenden Politikern und Influencern aus den Bereichen Gesundheit und Technologie einzubringen.

Im Rahmen der Initiative Precision Consumer 2030, die sich auf ethische und datenschutzfreundliche KI-Richtlinien konzentriert, nutzt Hologram Sciences diese Bühne um für die Rolle der KI bei der Verbesserung der personalisierten Gesundheitsversorgung einzutreten und insbesondere das zentrale Problem der Mangelernährung im klinischen Kontext anzusprechen.

Ein Glanzpunkt des Engagements von Hologram Sciences bei der Revolutionierung der Patientenversorgung ist seine Zusammenarbeit mit Mayo Clinic auf der Plattform Precision Nutrition. Diese hochmoderne Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Ernährung auf der Grundlage individueller Gesundheitsanforderungen und Ernährungsprofile bedarfsgerecht zu gestalten, ist ein Beleg für den innovativen Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Gesundheitslösungen, die sowohl personalisiert als auch datengesteuert sind. Die erste Anwendung wird im chirurgischen Kontext erfolgen und bei diesem komplexesten aller Anwendungsfälle als Stresstest für die Technologie dienen und somit den Weg für eine breite Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen ebnen.

Die Mangelernährung stellt in Krankenhäusern eine große Herausforderung dar. Sie wirkt sich auf die Wiederherstellung der Patienten, auf die Ergebnisse und Wiedereinweisungsquoten aus. Die Plattform Precision Nutrition geht das Thema Mangelernährung ganzheitlich an, entsprechend den neuen Goldstandard-Protokollen wie Enhanced Recovery after Surgery (ERAS), die sehr viel Wert auf die Ernährung legen.

Eine zentrale Funktion der Plattform ist ihre vorausschauende Analysefähigkeit, die sich auf der Grundlage von Ernährungsmustern auf die Erkennung potenzieller Gesundheitsgefahren fokussiert und den Patienten direkt präventive Maßnahmen vorschlägt. Diese proaktiven Interventionen haben das Potential, bei der Optimierung der Resultate für den Patienten und der Unterstützung einer dauerhaften Gewohnheitsänderung entscheidend zu sein.

Die Vision einer gesünderen Zukunft mit KI-gestützter Präzisionsernährung

Ian Brady, CEO von Hologram Sciences, merkte dazu an: "Unsere aktive Teilnahme am Weltwirtschaftsforum unterstreicht unser Bestreben, die KI-gestützte Präzisionsernährung zu einem Kernelement der weltweiten Gesundheitsstrategien zu machen. In Zusammenarbeit mit Mayo Clinic leiten wir wesentliche Schritte hin zu KI-gestützten Ernährungsplänen ein, die nicht nur personalisiert sind, sondern auch bei der Bekämpfung der Mangelernährung und der Verbesserung der Gesamtresultate für den Patienten eine entscheidende Rolle spielen."

Hologram Sciences verfolgt das Ziel, die Präzisionsernährung in die Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt zu integrieren und damit zu gesünderen globalen Gesellschaften beizutragen. Die proaktive Rolle beim Weltwirtschaftsforum belegt die Entschlossenheit des Unternehmens, für dieses Ziel einzutreten und durch Innovation und Zusammenarbeit auf Änderungen in der Gesundheitsbranche hinzuwirken.

