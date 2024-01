Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anleger starteten ungeduldig ins neue Jahr, so die Analysten der Helaba.Anfang Januar habe der Dreimonatssatz an den Terminmärkten auf Sicht von zwölf Monaten nur noch bei rund 2,2% gelegen. Im November habe er noch rund einen Prozentpunkt höher notiert. Neben den rückläufigen Inflationserwartungen habe nach der zeitweise deutlichen Entspannung an der Inflationsfront auch die spürbar verbesserte Stimmung vieler Mitglieder des EZB-Rats beigetragen. Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen seien kurzzeitig unter die 2%-Marke gefallen, was auch auf die ebenfalls deutlich gestiegenen Zinssenkungserwartungen in den USA zurückzuführen gewesen sei. ...

