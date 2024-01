© Foto: Michel Euler/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Das scheinbare Ultimatum von Elon Musk an den Tesla-Vorstand, mehr Kontrolle über den Autohersteller zu erlangen, könnte sich nach Ansicht von Analysten negativ auf die Aktie auswirken.Elon Musk postete am Montag auf seiner Social-Media-Plattform X, dass es ihm unangenehm sei, Tesla in ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) und Robotik zu verwandeln, ohne 25 Prozent der Kontrolle über das Unternehmen zu haben. "Solange das nicht der Fall ist, würde ich es vorziehen, Produkte außerhalb von Tesla zu bauen", schrieb Musk. Musk kontrollierte zuvor etwa 25 Prozent von Tesla, bevor er 2022 Aktien veräußerte, um seinen Kauf von Twitter zu finanzieren, so der JPMorgan-Analyst …