Ein Bericht von Galaxy Research sah für das erste Jahr nach Genehmigung von Bitcoin-ETFs in den USA ein Handelsvolumen von 14 Milliarden USD vor. Letztendlich sind es dann aber schon an einem Tag 4,5 Milliarden USD geworden, was selbst die Erwartungen des Analysten Galaxy Research positiv überrascht haben dürfte.

Im September 2023 hatte sich das US-Unternehmen ausführlich zu Marktdaten geäußert, die im Zusammenhang mit den damals noch möglicherweise durch die SEC genehmigten Spot-Bitcoin-ETFs standen.

Nun sind wir bereits im neuen Jahr und das historische Datum, der 10. Januar 2024, ist Vergangenheit. An diesem Tag hatte die US-Wertpapierbehörde öffentlich gemacht, dass sie 11 der beantragten Bitcoin-ETFs für den Spot-Handel freigibt. Weitere Anträge sind in der Warteschleife und sollen zeitnah durch die Experten geprüft und ggf. ebenfalls freigegeben werden.

Es ist an der Zeit in die Zukunft zu blicken und daher haben wir ChatGPT nach einer Prognose für Bitcoin-ETFS 2024 gefragt. Das sind die Ergebnisse!

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) führend im Handelsvolumen

Von den am ersten Handelstag eingenommenen 4,5 Milliarden USD flossen laut ChatGPT 2,3 Millionen USD in den Spot-Bitcoin-ETF von Grayscale. Damit führt der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) das Ranking im Handelsvolumen am Tag eins nach der SEC-Genehmigung vor dem iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock mit 1 Milliarde USD Kapitalzufluss an.

Weitere Top-Performer waren laut ChatGPT der Fidelity Spot Bitcoin (FBTC) und der Hasdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Insgesamt wurden diese elf Spot-Bitcoin-ETFs von der SEC am 10. Januar dieses Jahres genehmigt:

ARK 21Shares Bitcoin ETF (NYSE:ARKB) Bitwise Bitcoin ETF (NYSE:BITB) Blackrock's iShares Bitcoin Trust (NASDAQ:IBIT) Franklin Bitcoin ETF (NYSE:EZBC) Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (NYSE:FBTC) Grayscale Bitcoin Trust (NYSE:GBTC) Hashdex Bitcoin ETF (NYSEARCA:DEFI) Invesco Galaxy Bitcoin ETF (NYSE:BTCO) VanEck Bitcoin Trust (NYSE:HODL) Valkyrie Bitcoin Fund (NASDAQ:BRRR) WisdomTree Bitcoin Fund (NYSE:BTCW)

Beim Bitwise Bitcoin ETF können laut ChatGPT Anleger mit den wettbewerbsfähigen Gebühren unter allen neuen Bitcoin-ETFs rechnen. Der Chatbot nennt für die ersten sechs Monate eine Verwaltungsgebühr von 0 Prozent für die erste 1 Milliarde USD, die im Fonds verwaltet werden. Danach steigt diese auf nur 0,2 Prozent, was im Vergleich zur Gebühr von 0,8 Prozent beim ARK 21 Shares Bitcoin ETF überzeugend für viele Anleger ist.

"Die Genehmigung hat das Potenzial, Bitcoin-Investitionen für eine breitere Investorenbasis zu vereinfachen und zu sichern, was die Dynamik von Kryptowährungsinvestitionen verändern könnte", sagte Rajeev Bamra, Senior Vice-President für digitale Finanzen bei Moody's, gegenüber Reuters. Quelle

Die Handelszuflüsse gehen bei direktem Vergleich der ETFs sehr weit auseinander und zeigen deutlich, wer sich über die führenden Positionen im Ranking freuen darf. Dabei geht es jedoch nicht nur um eine Liste mit Erfolgen.

Wer über große Handelszuflüsse am ersten Handelstag verfügt, kann behaupten, das beste Produkt auf den Markt gebracht zu haben. Bei Grayscale und BlackRock dürften am Abend die Sektkorken geknallt haben, denn diese beiden Produkte sind die Spitzenverdiener.

Weitere Statistiken zu den Kapitalzuflüssen der Bitcoin-ETFs

Der Bitwise Bitcoin ETF (BITB) erzielte am ersten Handelstag nach der Genehmigung Kapitalzuflüsse in Höhe von 238 Millionen US-Dollar.

Die höchsten Kapitalzuflüsse verzeichnete der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) mit über 2,3 Milliarden USD. Das entspricht mehr als die Hälfte des gesamten Kapitals, dass in Form von Bargeld in die ETFs investiert wurde.

Für den Bitcoin-ETF von Fidelity, FBTC, gab es von institutionellen Investoren in den ersten 24 Stunden 227 Millionen USD.

Der von BlackRock am Markt platzierte iShares Bitcoin Trust (IBIT) bekam nur 110 Millionen USD, was für einige entsetzte beziehungsweise besorgte Analystenstimmen sorgte.

Welche Bitcoin-ETF-Alternativen gibt es?

Einen starken Bitcoin-Bezug konnten wir bei Bitcoin Minetrix vorfinden. Der Mining-Coin gewährt Anlegern über einen Presale-Token Zugang zu den Angeboten von Cloud-Minern, die am Mining des Bitcoin-Netzwerks teilnehmen. So lassen sich anteilige Block-Rewards verdienen, die zusätzlich zu den möglichen Staking-Renditen ausgezahlt werden.

Anleger von Bitcoin Minetrix kaufen ganz einfach den nativen Utility-Token $BTCMTX zunächst und sperren diesen im Smart Contract des Protokolls. Anschließend werden Mining-Credits verbrannt, also aus dem Umlauf genommen. Dann wird der Weg zu den Rechenzentren der Bitcoin-Miner im Cloud-Netzwerk freigeschaltet und der restliche Prozess läuft vollständig automatisiert ab.

Einfacher kann Bitcoin-Mining nicht sein, zumal Anleger weder Hard- noch Software kaufen müssen. Jetzt $BTCMTX kaufen!

