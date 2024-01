Am Donnerstag machte der Kontron-Konzern mit der Ankündigung der Übernahme von Katek Schlagzeilen - wir berichteten. Die Nachricht hat diverse Analystenkommentare zu dem Anteilschein des österreichischen Unternehmens ausgelöst. So hat Jefferies in einer aktuellen Analysten die Kaufempfehlung für die Aktien von Kontron bestätigt, ebenso das Kursziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...