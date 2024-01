Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Siemens Energy hat am Freitag ein Plus von fast 1 % geschafft. Das ist gut, so die Meinung und Einschätzung von Beobachtern. Denn der Titel liegt fast wieder auf Kurs in Richtung von 12 Euro. Diese Marke hat durchaus ihre Bedeutung: Denn oberhalb von 12 Euro könnte Siemens Energy nun ohne nennenswerte Hindernisse ggf. auch in Richtung von ca. 14,50 Euro nach oben laufen, so die Erwartung von Beobachtern. Siemens Energy: Die Erwartungen sind hoch Derzeit gibt es keine neuen Einschätzungen mehr, die noch eine massive Änderung der Bewertung mit sich brächte. Die wirtschaftlichen Ergebnisse sollen im laufenden Jahr recht positiv sein. Denn das Unternehmen soll ein KGV von ca. 12,3 erreichen - das wäre historisch niedrig. Nur: Der Wert hat im kommenden Jahr wieder schlechtere Aussichten, räumen die wirtschaftlich orientierten Analysten ein. Die große Frage: Wer hat Recht? Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 19.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

